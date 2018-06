Tempestade que matou 6 nos EUA segue agora para NY e costa leste

A forte tempestade que deixou mais de 200 mil pessoas sem luz no dia seguinte ao Natal nos Estados Unidos está se deslocando em direção ao nordeste do país. Pelo menos seis pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados ao mau tempo.

Fortes ventos e nevascas já provocaram alguns acidentes de carro nesta quinta-feira nos Estados de Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. A previsão é que a costa leste - de Nova York ao Maine - tenha acúmulo de neve de quase 50 centímetros na quinta.

Mais de 200 voos foram cancelados pela manhã. No dia anterior, dezenas de milhares de passageiros não conseguiram viajar, devido ao cancelamento de mais de 1,5 mil voos.

O mau tempo se alastrou por um território enorme no país, que vai do Golfo do México, no Sul, à região dos Grandes Lagos, próxima à fronteira com o Canadá. No Sul, tornados destruíram casas e deixaram centenas de milhares sem luz.