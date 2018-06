Tempestade Rafael vira furacão no Atlântico O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, pela sigla em inglês) informou no começo da noite desta segunda-feira que a tempestade tropical Rafael se fortaleceu e virou um furacão, o nono na temporada de furacões de 2012. Segundo o NHC, o fenômeno Rafael se move em direção ao norte e está a mais de 900 quilômetros ao sul da ilha Bermuda, com ventos sustentados superiores a 120 quilômetros por hora.