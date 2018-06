Tempestade reduz produção de petróleo no Golfo Com a chegada da tempestade tropical Karen, companhias de energia reduziram pela metade a produção de petróleo e em 40% a de gás natural, no Golfo do México. Segundo a Agência de Segurança Ambiental dos EUA, empresas como a BP PLC e a Chevron, que operam nas águas ao sul de Louisiana, evacuaram 185 plataformas de produção, cerca de um terço das instalações na região. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a tempestade Karen tem perdido força e está a cerca de 380 da foz do rio Mississippi, com ventos a 80 Km/h.