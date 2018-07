Tempestade segue para o oceano após atingir o Canadá

De acordo com o Centro Canadense de Furacões, os ventos da tempestade diminuíram, mas fortes rajadas ainda atingem a costa leste e nordeste da província. "Ela vai continuar a afetar áreas e comunidades costeiras durante a noite (horário local)", disse o meteorologista Jean-Marc Couturier.

Leslie entrou em terra por volta das 8:30 (horário local, 9:30 horário de Brasília). Na capital da Terra Nova, St. John, os ventos chegaram a 131 km/h e danificaram telhados, árvores e estradas. Além disso, a falta de luz forçou a cidade a fechar todas as repartições públicas, com exceção da prefeitura, e cancelar aulas. As informações são da Associated Press.