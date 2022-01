Tempestade tropical Ana deixa quase 80 mortos no sudeste da África

MAPUTO, Moçambique - A tempestade tropical Ana, de intensidade moderada, deixou quase 80 mortos ao passar por Madagáscar, Moçambique e Malawi, além de desalojar dezenas de milhares de pessoas e causar danos materiais significativos, disseram as autoridades destes países.

A primeira tempestade da estação chuvosa na região está agora no Malawi, onde o número nacional de mortos subiu para 19 nesta sexta-feira, 28. Esse número, no entanto, pode aumentar à medida que as equipes de busca e resgate continuam suas operações para identificar mais vítimas.

"Tivemos problemas para chegar a muitas áreas afetadas porque as estradas e pontes foram danificadas ou estão submersas, mas estamos tentando verificar as informações sobre os desaparecidos", disse o comissário do distrito de Chikwawa (sul), Ali Phiri, à Agência Efe.

De acordo com o último relatório do Departamento de Gestão de Desastres do Malawi (Dodma), divulgado ontem, cerca de 217 mil pessoas (ou mais de 48 mil famílias) "foram afetadas" pelas inundações da tempestade, ventos fortes e chuvas torrenciais.

O presidente do país, Lazarus Chakwera, declarou todos os distritos do sul afetados pela tempestade como "áreas de desastre" na quarta-feira.

Antes de tocar o Malawi, Ana passou por Moçambique, onde o número de mortos já subiu para 18 pessoas e mais de 45 mil perderam as suas casas, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Com mais de 100 milímetros de chuva em 24 horas e ventos entre 100 e 130 quilômetros por hora, a tempestade - que atingiu a terra na segunda-feira, 24 de janeiro - destruiu parcial ou totalmente doze postos de saúde e 346 salas de aula.

“Os riscos para a saúde aumentam drasticamente após um desastre como este, com a ameaça real de surtos de doenças transmitidas pela água, como hepatite ou cólera”, alertou a equipa em Moçambique do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

De acordo com o que a porta-voz da organização para a África Austral, Robyn Lee Doyle, disse à Agência Efe, “as inundações terão um grande impacto no acesso à água potável e ao saneamento”, enquanto a destruição das terras agrícolas “implica insegurança alimentar a longo prazo”.

O primeiro afetado pela tempestade foi a nação insular de Madagascar, onde Ana atingiu a costa na noite de sábado para domingo em sua costa leste.

Atingido por fortes chuvas e tempestades elétricas desde o último dia 17 de janeiro, o país já registrou 41 mortes, segundo o Escritório de Riscos e Desastres (BNGRC).

Enquanto o sul de Madagascar sofre há um ano sua seca mais severa nas últimas quatro décadas, as chuvas e inundações abalam o centro e o norte, causando sérios danos materiais.

Especialmente a capital malgaxe, Antananarivo, sofreu danos significativos nas suas infra-estruturas, com o desmoronamento de dezenas de edifícios e o encerramento de estradas, bem como a inundação de campos de arroz e vários edifícios públicos, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e um centro de o tratamento da covid-19.

O sudeste da África do Sul foi atingido em março de 2019 pelo ciclone Idai, considerado o pior desastre natural da sua história recente, que deixou um rasto de pelo menos 600 mortos em Moçambique, mais de 340 no Zimbabué e pelo menos 56 no Malawi. /EFE