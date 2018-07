Tempestade tropical Arlene chega ao México A primeira tempestade tropical da temporada no Oceano Atlântico, Arlene, tocou a terra hoje na costa central do México, causando fortes chuvas sobre uma grande parte do país. O olho da tormenta tocou terra perto de Cabo Rojo, entre os Estados de Veracruz e Tamaulipas, com ventos máximos sustentados de até 100 quilômetros por hora, informaram meteorologistas do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.