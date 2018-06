Tempestade tropical Barry chega ao México

A segunda tempestade tropical da temporada de furacões no Atlântico tinha ventos máximos sustentados de 65 quilômetros por hora nesta manhã, e se movia para o oeste a cerca de 7 quilômetros por hora.

Um aviso de tempestade tropical está em vigor na região entre Punta El Lagarto até Tuxpan, no Estado de Veracruz, mas as maiores preocupações são com as fortes chuvas, que podem provocar enchentes e deslizamentos de terra, especialmente em áreas montanhosas. Fonte: Associated Press.