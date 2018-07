Tempestade tropical Beatriz avança rumo ao México

Os ventos da tempestade Beatriz alcançavam 105 quilômetros por hora na tarde de hoje, mas é possível que a tormenta ganhe força de furacão até o fim do dia. A tempestade se encontra a cerca de 200 quilômetros de Lázaro Cárdenas e avança a 15 quilômetros por hora.

A expectativa, segundo meteorologistas do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, é de que Beatriz chegue bem perto da costa entre a noite de hoje e as primeiras horas de terça-feira, mas depois volte para o oceano. As informações são da Associated Press.