Tempestade tropical Calvin se forma no Pacífico A tempestade tropical Calvin se formou hoje no Oceano Pacífico, a sudoeste da costa do México. A previsão, porém, é que ela não se aproximará da terra. Os ventos máximos sustentados da tempestade chegaram a 85 quilômetros por hora, segundo informou o Centro Nacional de Furacões, em Miami (EUA).