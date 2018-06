Tempestade tropical deve atingir México na segunda-feira A tempestade tropical Fernand se formou no Golfo do México e deve atingir o país nesta segunda-feira (26). Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, em Miami, a tempestade tinha ventos de até 72 quilômetros por hora e estava 40 quilômetros a leste do Estado mexicano de Veracruz. Um alerta de tempestade tropical foi emitido para a costa do Golfo do México, de Veracruz até Tampico. Fonte: Associated Press.