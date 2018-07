Tempestade tropical Dora ganha força no Pacífico A tempestade tropical Dora ganhou força nesta tarde no Oceano Pacífico e estava próxima de se tornar um furacão, mas a trajetória do olho da tormenta indica que ela não atingirá o litoral do México, informa o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. De acordo com o mais recente boletim meteorológico, o olho da tempestade Dora situa-se 425 quilômetros ao sul de Puerto Angel e se desloca a oés-noroeste a uma velocidade de 24 quilômetros por hora. Seus ventos máximos sustentados alcançavam 110 quilômetros por hora na tarde de hoje.