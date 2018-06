Tempestade tropical Ernesto ganha força e vira furacão

"Oficiais da Força Aérea descobriram que (a tempestade tropical) Ernesto se tornou um furacão", disse o centro, sediado em Miami, na Flórida.

O NHC disse que Ernesto tem ventos de 129 quilômetros por hora e está localizado a 298 quilômetros a leste de Chetumal, no México.

O centro da tempestade deve tocar o solo perto da fronteira do México com Belize na noite desta terça-feira ou na manhã de quarta-feira. Ernesto deve produzir ventos fortes e chuvas torrenciais na costa do Caribe.

Avisos de furacão estão em vigor ao longo de toda a costa de Belize até a costa leste de Yucatán, no México.

Soldados e policiais estavam transferindo os 600 moradores da vila de pescadores de Punta Allen, no Estado Mexicano de Quintana Roo, onde as autoridades instalaram abrigos de emergência. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.