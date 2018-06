Tempestade tropical Ernesto ruma para Jamaica

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Ernesto deverá chegar ao sul da Jamaica, já como um furacão, no domingo à noite. Em seguida, se deslocará pelos balneários da Península de Yucatán, no México, como um furacão de categoria 1 na quarta-feira.

Longas filas foram formadas hoje nas mercearias de Kingston, capital da Jamaica, por residentes em busca de água, pão e enlatados. O governo jamaicano ordenou que pescadores que vivem em ilhotas afastadas se desloquem para a principal.

Na tarde de hoje, o Ernesto tinha ventos sustentados de cerca de 60 quilômetros por hora e se encontrava a 495 quilômetros a leste-sudeste de Kingston, deslocando-se para o oeste a uma velocidade de 30 quilômetros por hora.

Outra tempestade tropical nova, a Florence, se formou no Atlântico com ventos sustentados de 50 quilômetros por hora e a cerca de 830 quilômetros a oeste de Cabo Verde. Não há expectativa, no entanto, que a Florence vire um furacão. As informações são da Associated Press.