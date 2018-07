Tempestade tropical Flossie ameaça o Havaí

Mais cedo, os ventos da tempestade tropical estavam a 65 quilômetros por hora, bem abaixo dos 100 quilômetros por hora registrados na noite anterior. As informações foram divulgadas há pouco pelo Centro de Furacões do Pacífico Central, com sede na capital do Havaí, Honolulu.

Nas próximas 24 horas, a tempestade deve continuar a enfraquecer, mas os meteorologistas disseram que no Havaí poderiam acontecer fortes chuvas que "poderiam causar risco de vida, enchentes e deslizamentos de terra, especialmente nas montanhas". Além disso, eles advertiram sobre as ondas perigosamente elevadas e os ventos fortes.

O prefeito de Honolulu, Kirk Caldwell, anunciou a abertura de centros de refúgio da Cruz Vermelha e parques nacionais foram fechados para o público. Vários voos foram cancelados. Fonte: Dow Jones Newswires.