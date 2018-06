Tempestade tropical Polo atinge o México

O Polo atinge a região apenas seis dias após a passagem do Odile, um furacão de categoria 3 que provocou estragos em Cabo San Lucas e também em San José del Cabo, deixando milhares de pessoas sem água e energia elétrica. As autoridades mexicanas enviaram tropas federais para ajudar a restaurar a ordem e interromper a onda de saques. Dezenas de milhares de turistas que aproveitavam resorts na região costeira tiveram de deixar a região às pressas.

O secretário do Interior do México, Miguel Angel Osorio Chong, visitou a região e disse que a situação agora está totalmente sob controle. Segundo ele, a energia elétrica já foi restaurada em 60% da capital da província de Baixa Califórnia do Sul, La Paz, mas os trabalhos em Los Cabos ainda vai "demorar mais alguns dias". "Não existe praticamente nenhum poste de energia de pé, essa é a magnitude do problema que nós temos", explicou. Três mortes foram causadas pelo furacão, incluindo dois coreanos que tiveram o carro arrastado pela enxurrada. Fonte: Dow Jones Newswires.