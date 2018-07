Tempestade tropical Rina se forma no Mar do Caribe O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) informou que a tempestade tropical Rina se formou nesta segunda-feira, no Mar do Caribe, ao largo da costa de Honduras e da Nicarágua, e poderá virar um furacão na terça-feira. A projeção do NHC é que Rina avance em direção à Península do Yucatán (México), onde deverá chegar na sexta-feira.