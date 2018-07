Tempestade tropical se forma no Oceano Pacífico

Na noite de ontem, a tempestade tropical Adrian estava 570 quilômetros ao sul de Acapulco, com ventos de 75 quilômetros por hora. Adrian deve ganhar força conforme se dirige nos próximos dias para noroeste, para longe da terra, segundo o NHC. Não há no momento alertas para a costa mexicana ou norte-americana.

As últimas previsões estimam que a temporada de furacões no Pacífico tenha entre nove e 15 tempestades, e entre cinco e oito furacões. Mas há estimativa de 70% de chance de esta ser uma temporada abaixo da média, afirmou a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) no mês passado.

No Atlântico, porém, a NOAA prevê ameaças elevadas para os EUA e nações do Caribe, com entre 12 e 18 tempestades tropicais, das quais entre seis e dez podem se tornar furacões. Na costa sudeste dos EUA, cerca de 37 milhões de pessoas correm risco por causa de poderosos furacões, prevê a agência. Em abril, um estudo da Universidade do Estado do Colorado apontou que as chances de um grande furacão chegar às costas leste e sul este ano está em 72%, bem acima da média de 52%. As informações são da Dow Jones.