Tempestade tropical Sonia se forma no Pacífico Meteorologistas americanos informaram que a tempestade tropical Sonia se formou no Oceano Pacífico ao largo da ponta sul da península do Estado mexicano da Baixa Califórnia. Eles disseram que o fenômeno ganhou força a partir de uma depressão tropical e se encontrava neste domingo a cerca de 455 quilômetros ao sul da península. Os ventos chegam a 65 quilômetros por hora e a tempestade está se movendo na direção norte a 11 quilômetros por hora.