Tempestades adiam voos e shows no nordeste dos EUA

Os homens foram atingidos na noite do domingo, quando estavam numa praia de uma parte do Bronx, em Nova York, com a chegada das tempestades, informou o Corpo de Bombeiros local. As vítima estavam internadas num hospital, mas a gravidade de seus ferimentos não havia sido divulgada.

Chuvas torrenciais, trovões e raios interromperam o final de semana de comemoração do Dia do Trabalho na Filadélfia, onde um show musical foi cancelado por razões de segurança. O Dia do Trabalho marca tradicionalmente o final do verão nos Estados Unidos.

O Serviço Nacional Meteorológico informou que houve danos provocados pelos fortes ventos e enchentes em East Orange, Nova Jersey, e que galhos de árvore caíram em Long Island.

Mais de 30 voos com partidas e chegadas na região metropolitana de Nova York registraram atrasos e pelo menos um foi cancelado por causa das condições meteorológicas, segundo o site de acompanhamento de voos FlightAware. Tempestades também prejudicaram o tráfego aéreo na Filadélfia e na região Baltimore-Washington.

Voos partindo do aeroporto Newark Liberty, em Nova Jersey, e Washington Dulles, na Virgínia, tiveram atrasos de até três horas, informou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). Voos com chegadas e partidas do aeroporto JFK, em Nova York, e do aeroporto internacional da Filadélfia registraram atrasos de até duas horas.

No Meio-Oeste, as tempestades começaram a atingir Iowa e Nebraska na noite de domingo, com fortes chuvas provocando algumas enchentes. Rajadas de vento afetaram linhas de transmissão de energia e derrubaram galhos de árvores. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que ventos de até 90 quilômetros por hora em Iowa e Nebraska provocaram danos significativos. Fonte: Associated Press.