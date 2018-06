Tempestades e tornados matam 18 nos EUA

AUSTIN, EUA - (Atualizada às 21h19) Dezoito pessoas morreram no Texas e em Oklahoma nos últimos dias devido a tornados, tempestades e inundações que atingiram os Estados. Equipes de resgate procuravam por 13 desaparecidos na região de Houston (Texas).

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de inundação nesta terça-feira, 26, para essa cidade, a quarta mais populosa dos EUA. Ele informou ainda que uma sequência de tempestades de raios se movimentava ao longo da costa do Golfo do México, seguindo do Texas rumo à Flórida.

Entre os desaparecidos, havia um grupo de famílias que estava de férias no local e foi surpreendido pelo aumento repentino do rio que liga San Antonio a Austin, capital do Texas.

Cerca de 100 mil pessoas ficaram sem energia elétrica hoje em razão dos ventos fortes e da elevação das águas, que derrubaram árvores e postes de eletricidade.

Em Houston, algumas escolas foram fechadas e tribunais municipais suspenderam audiências em virtude das tempestades que alagaram a área, deixando milhares de pessoas ilhadas em lugares como a Arena Toyota Center, onde o Houston Rockets fazia uma partida de playoff da NBA.

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou muitos condados áreas de desastre. As tempestades destruíram pelo menos mil casas nesse Estado e milhares de pessoas foram transferidas para refúgios.

Em Oklahoma, a governadora Mary Fallin declarou estado de emergência em todos os condados em razão das grandes inundações. / AP, REUTERS e EFE