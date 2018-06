Tempestades já mataram 55 esta semana na China As tempestades que atingiram o sul da China esta semana já deixaram 55 mortos e 14 desaparecidos. O site do Ministério de Assuntos Civis do país informou que pelo menos nove províncias enfrentaram tempestades, inundações e desmoronamentos desde terça-feira. O site diz ainda que a província de Guangdong foi a mais afetada, com 36 mortos e 10 desaparecidos, seguida pela província de Jiangxi, onde seis pessoas morreram e quatro estão desaparecidas.