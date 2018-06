Tempestades matam pelo menos 26 na China

Segundo o texto, 11 das fatalidades ocorreram na província de Hunan. As outras cinco províncias afetadas pelas tempestades, que tiveram início na quarta-feira, incluem Jiangxi e Fujian.

As forte chuvas ocasionaram enchentes e deslizamentos de terra. Números do ministério revelam que 8.700 casas tombaram, outras 66.000 foram danificadas e 42.000 hectares de plantação foram inutilizados. As perdas econômicas diretas chegam a 4 bilhões de yuans (US$ 650 milhões), informou. Fonte: Associated Press.