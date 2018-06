Tempestades no Sul da China deixam 18 mortos e quatro desaparecidos As intensas chuvas que atingiram diversas províncias do sul da China na última semana deixaram 18 pessoas mortas e quatro desaparecidas. As tempestades derrubaram milhares de casas e deslocaram dezenas de milhares de moradores, segundo o Ministério dos Assuntos Civis chinês. As mortes foram causadas por desmoronamento de casas, deslizamentos, afogamentos ou raios.