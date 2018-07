Tempestades provocadas por Isaac já deixaram 7 mortos

Neste sábado, o Estado da Louisiana começou a se recuperar. O tráfego de embarcações foi parcialmente retomado no Rio Mississippi; o chamado Quarteirão Francês, na capital New Orleans, recobrou seu clima animado; e os restaurantes reabriram.

O Isaac despejou 41 centímetros de chuvas em algumas áreas, e cerca de 500 pessoas tiveram de ser resgatadas de barco. Mais de 5 mil ainda estão desabrigados. A tempestade ainda ameaça provocar inundações nos Estados de Arkansas e Missouri, seguindo pelo vale do Rio Ohio, segundo a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia.

Entre as vítimas da tormenta estão um casal encontrado em uma casa na cidade de Braithwaite, ao sul de New Orleans; um homem morto em um incêndio em um restaurante; dois homens mortos em acidentes de carro; um homem que caiu de uma árvore; e outro homem que se afogou em seu automóvel na cidade de Slidell.

Na Louisiana, a tormenta deixou 901 mil casas e empresas sem energia elétrica, quase 47% do Estado. Enquanto isso, a ameaça de rompimento de uma barragem no Lago Tangipahoa fez com que as autoridades retirassem moradores de pequenas cidades e áreas rurais. "Até agora as operações parecem estar indo conforme o esperado, elas parecem estar funcionando", afirmou o governador da Louisiana, Bobby Jindal.

Segundo estimativas das consultorias AIR Worldwide e Eqecat, o Isaac já causou prejuízos de US$ 500 milhões a US$ 2 bilhões, levando em conta apenas ativos com seguros. O valor é pequeno se comparado com os prejuízos provocados pelo furacão Katrina - o mais danoso na história dos EUA - que somaram US$ 41,1 bilhões.

Do outro lado, as chuvas causadas pelo Isaac devem trazer alívio para áreas atingidas pela seca no Meio-Oeste dos EUA. Mesmo assim, Tommy Jackson, porta-voz do Departamento de Gestão de Emergências de Arkansas, alerta que a chuva forte sob o solo batido pode provocar inundações relâmpago. As informações são da Associated Press.