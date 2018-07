Tempestades seguem castigando Seul, 53 mortos ou desaparecidos Ao menos 53 pessoas morreram ou estão desaparecidas depois que as chuvas mais fortes em um século castigaram a capital sul-coreana, Seul, e as áreas ao redor da cidade, disseram autoridades nesta quinta-feira. O prejuízo deve atingir centenas de milhões de dólares, segundo as fontes oficiais.