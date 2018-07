Tempestades violentas deixam 29 mortos nos EUA

As fortes tempestades, previstas por meteorologistas durante dias, provocaram dezenas de tornados, à medida que avançaram da Costa do Golfo para os Grandes Lagos. Os ciclones destruíram blocos inteiros de casas, linhas de celulares, telefonia fixa e energia, além de arremessar carros, ônibus escolares e caminhões, deixando as estradas intransitáveis devido aos detritos.

A escala de devastação e a amplitude das tempestades tornou a imediata avaliação da extensão total da destruição quase impossível. No Estado de Kentucky, a Guarda Nacional e a polícia estadual buscam entre os destroços um número desconhecido de desaparecidos. Em Indiana, as autoridades do condado procuram estradas que ligam as comunidades rurais que, segundo funcionários, "desapareceram completamente". As informações são da Associated Press.