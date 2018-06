Tempo para negociar com Irã está acabando, diz Hillary

Com especulações sobre um possível ataque militar dos Estados Unidos ou de Israel pesando sobre a próxima rodada de discussões em Istambul no dia 13 de abril, Hillary disse que a "janela de oportunidade do Irã" para uma solução pacífica "não ficará aberta para sempre".

Ela também expressou dúvidas sobre se o Irã tem qualquer intenção de negociar uma solução que satisfaça os EUA, Israel e outros países que acreditam que os iranianos estão tentando desenvolver armas nucleares. Teerã defende que seu programa tem apenas fins pacíficos como pesquisas e geração de energia.

"Iremos com uma intenção: resolver as preocupações da comunidade internacional sobre o programa nuclear iraniano", disse Hillary numa conferência sobre segurança na Arábia Saudita.

As afirmações da secretária se seguiram ao anúncio do presidente dos EUA, Barack Obama, na sexta-feira de que seu país está avançando em direção a penalidades destinadas a privar o Irã da receita do petróleo, enquanto também trabalha com a Arábia Saudita e outros países do Golfo Pérsico para assegurar a oferta mundial da commodity.