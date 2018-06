Tempo ruim provoca frio e tempestades de areia no Oriente Médio

Uma forte tempestade de inverno chegou ao Oriente Médio nesta terça-feira, trazendo frio aos refugiados sírios no Líbano e envolvendo Cairo em uma tempestade de areia.

No Líbano, as autoridades esperam uma tempestade de neve esta noite no Vale do Beka, onde centenas de milhares de refugiados vivem, muitos deles em barracas.

A agência das Nações Unidas para refugiados (Acnur) afirmou que "manteria os refugiados o mais aquecidos possível" na Jordânia, que também acolhe centenas de pessoas que fogem da conflito sírio.

Em Cairo, capital do Egito, uma tempestade de areia encobriu a cidade no fim da tarde de terça-feira, bloqueando o sol justamente no início da hora do rush local.

Em Israel, o prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, afirmou que as estradas que entram e saem da cidade serão fechadas para evitar o mesmo caos que ocorreu durante a nevasca de 2013, quando centenas de carros ficaram encalhados nas estradas próximas à entrada de Jerusalém. A queda da temperatura também levou ondas de israelenses aos supermercados para estocar comida.

Ventos fortes vindos do Mar Mediterrâneo também atingiram Líbano, Síria e Israel. Segundo a agência síria de notícias, Sana, os dois principais portos do país, Tartus e Lataquia, foram fechados depois que ventos de 74 quilômetros por hora criaram ondas de mais de cinco metros de altura. / AP