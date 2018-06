Temporais atingem França e Reino Unido antes do Natal

No Reino Unido, duas pessoas perderam a vida em função das tempestades e outras duas morreram em acidente de carros. Além disso, um marinheiro russo caiu ao mar na costa francesa, a cerca de 220 quilômetros de Brest. As equipes de resgate cancelaram as buscas ontem.

Em outro incidente, o marinheiro suíço Bernard Stamm e o francês Damien Guillou foram resgatados por um navio português enquanto navegam em um iate. O barco foi danificado pelas grandes ondas na costa britânica.

Cerca de 240 mil casas na França, principalmente na região noroeste, estão sem luz nesta terça-feira. No Reino Unido, outras 150 mil residências também estão sem energia elétrica.

Os tráfegos aéreo, rodoviário e as ferrovias foram interrompidos em toda a França, Inglaterra e País de Gales. Os serviços de balsa também foram paralisados no norte da Holanda, que também registrou danos em diversos edifícios, incluindo o estádio de futebol do PSV, na cidade Eindhoven.

A Agência Ambiental da Grã-Bretanha tem 276 alertas de cheias e 162 avisos de enchentes, a maioria nas regiões sudoeste e sudeste da Inglaterra. A Agência de Rodovias também alerta sobre diversos bloqueios nas estradas.

Voos

O Aeroporto de Londres de Gatwick também sofre com as fortes Chivas e alguns voos podem ser desviados para outras localidades. O terminal de Heatrow também alertou para os problemas e pede aos passageiros para verificar se os voos não foram cancelados com antecedência.

Voos com destino para Lille, na França, também foram cancelados em função dos ventos. As ligações ferroviárias entre as cidades de Caen e Cherbourg foram interrompidas pela queda de árvores, mas voltou a operar nesta manhã.