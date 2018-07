Temporal deixa 14 mortos na região de Buenos Aires

Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas na noite de quarta, 4, para quinta-feira, 5, após um forte temporal ter atingido a região de Buenos Aires. Houve queda de granizo e os ventos chegaram a 120 quilômetros por hora.

"Sete pessoas morreram, seis delas atingidas por paredes que caíram e uma eletrocutada", informou Luciano Timerman, coordenador do Conselho Provincial de Emergências. As demais vítimas são de locais próximos à capital.

"Será uma tarefa enorme para o governo da capital reparar todos os danos provocados pelo temporal na cidade. Registramos a queda de mais de 110 árvores", declarou a vice-prefeita da cidade, María Eugenia Vidal.

"Quatro das vítimas morreram em Moreno, uma em Avellaneda; outra em La Plata e outra em Quilmes", informou Timerman.

O temporal provocou danos em carros e cabines de pedágio em duas estradas, além da queda de postes de iluminação pública e grandes apagões.

Árvores e galhos caídos cobriam calçadas e parques da zona sul de Buenos Aires, onde o temporal causou mais estragos. Ventos fortes derrubaram parte das luzes do estádio do time de futebol Nueva Chicago e também danificaram as instalações dos clubes San Lorenzo e Huracán. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.