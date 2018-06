Temporal no sul da Alemanha causa inundações e deixa 4 mortos

BERLIM - Pelo menos quatro pessoas morreram e outras quatro continuam desaparecidas nesta quinta-feira, 2, após as inundações causadas pelo forte temporal que castigou o sul da Alemanha na quarta-feira.

Três dos corpos foram encontrados por mergulhadores durante a noite em uma casa inundada na cidade de Simbach, no Estado federado da Baviera.

Os moradores dos andares superiores do edifício residencial haviam informado à polícia que na parte baixa provavelmente ainda havia gente. Pouco depois, o corpo de uma mulher apareceu em um rio na cidade vizinha de Julbach.

"A água está baixando. A situação aqui acalmou, se é que é possível dizer isso depois do ocorrido", declarou nesta manhã um porta-voz da polícia alemã.

No entanto, os meteorologistas anunciaram novas chuvas para as áreas atingidas e para outras regiões do sul da Baviera, de até 30 litros por m² em 12 horas.

"São possíveis quantidades maiores que 40 litros por m² em entre 6 e 12 horas", informou o Serviço Alemão de Meteorologia em Munique, que acrescentou que fortes temporais também vão ocorrer em outros Estados federados.

"Esperamos que cheguem reforços para reparar os danos", indicou o porta-voz da polícia.

Por enquanto, em algumas localidades afetadas teve início nesta manhã o bombeamento para extrair a água de casas e ruas inundadas, enquanto a Defesa Civil ainda resgatava pessoas isoladas pelas inundações.

Centenas de crianças tiveram que permanecer até as últimas horas da tarde em duas escolas que ficaram inacessíveis em razão das chuvas.

Na cidade de Triftern, 2 professores e 16 alunos foram obrigados a passar a noite em uma escola e vários centros de ensino permanecerão fechados nesta quinta-feira.

No Estado federado da Renânia do Norte-Vestfália, bombeiros e equipes de resgate também tiveram que lutar contra o temporal.

Até o início da noite, os bombeiros de Düsseldorf atenderam 420 chamadas.

No último fim de semana, o Estado federado de Baden-Württemberg e Baviera foi atingido por fortes chuvas que deixaram quatro mortos e causaram grandes prejuízos na região. /EFE