Tensão em Moscou era visível durante votação O clima de tensão em Moscou ainda durante a votação de ontem era notável. Grande parte dos quase 37 mil policiais, militares e seguranças enviados para a capital isolaram a Praça Vermelha e os arredores do Kremlin no início da tarde. Após o anúncio dos primeiros resultados, mais de 110 mil pessoas, segundo a polícia, celebravam a vitória do presidente russo recém-eleito, Vladimir Putin.