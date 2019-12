Tensão entre Trump e Macron marca abertura de encontro da Otan

LONDRES - O relacionamento antes cordial entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, mudou de tom nesta terça-feira, 3, depois de os dois líderes discutirem publicamente sobre a abordagem para conter a ameaça terrorista e sobre o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança que enfrenta ameaças existenciais em várias frentes.

Em uma longa entrevista conjunta, Trump teve uma recepção fria de Macron, a quem, no início do dia, o americano havia qualificado como "muito insultante" em razão de uma entrevita na qual o francês afirmou que a aliança estava em estado de "morte cerebral".

Quando solicitado a falar sobre seus comentários anteriores em relação ao líder francês, Trump - um líder avesso ao confronto cara a cara - inicialmente se opôs, mas Macron foi direto. "Minha declaração criou algumas reações", disse o presidente francês. "Mas eu a mantenho."

O que se seguiu foi uma discussão prolongada e concisa sobre comércio, imigração e o relacionamento de Trump com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

As interações de Trump com o presidente turco também devem ser observadas de perto. Erdogan, que já irritou os aliados da Otan ao comprar um sofisticado sistema russo de mísseis antiaéreos, o S-400, agora ameaça se opor aos planos da aliança de atualizar a defesa da Polônia e dos países bálticos caso o grupo não concorde em rotular alguns grupos curdos como terroristas.

"Quem é o inimigo hoje?", questionou Macron. "Vamos ser claros e trabalhar juntos nisso."

A reunião continuou com os dois discutindo sobre a contenção de combatentes do Estado Islâmico (EI) na Síria. Trump tentou, em tom de brincadeira, oferecer combatentes jihadistas aos franceses. "Você gostaria de bons combatentes do EI?", disse o republicano.

"Vamos falar sério", respondeu Macron, com o semblante fechado. Macron disse que ele e Trump "não têm a mesma definição de terrorismo". "Quando olho para a Turquia, eles estão lutando contra aqueles que lutam conosco", acrescentou o presidente francês, referindo-se aos combatentes curdos.

O tom contencioso foi gravado nas semanas que antecederam o encontro. Além disso, horas antes, em uma reunião com Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, Trump disse que comentário de Macron foi "muito insultante" para a Aliança.

Macron sugeriu que a Europa não podia mais assumir apoio inabalável dos Estados Unidos. "Acho que ninguém precisa mais do que a França", afirmou Trump sobre a aliança. "E é por isso que, quando a França faz uma declaração como essa da Otan, é uma declaração muito perigosa para eles."

A defesa da Otan feita por Trump em relação aos comentários de Macron foi uma inversão de papéis para os dois líderes. No passado, Trump foi tão crítico nas reuniões da aliança que desencadeou uma reunião de emergência. Ele acusou outros países-membros de enganarem os EUA com gastos militares e questionou se a aliança ainda servia a um propósito.

Um dos objetivos da reunião atual era evitar rupturas formais. Desta vez, porém, foram os comentários de Macron que foram vistos como inúteis para a Aliança. Trump chamou as declarações de "muito, muito desagradável, essencialmente para 28 países" e disse que a Otan serve um "grande propósito".

Heather Conley, diretora do programa europeu no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que Macron viu uma oportunidade de afirmar a liderança francesa na Europa, com a Grã-Bretanha se movendo para deixar a União Europeia e o governo alemão enredados em seu próprio problemas.

"O presidente Macron está aproveitando esse momento, procurando ser disruptivo à sua maneira, e assim veremos como isso funciona", disse ela. / NYT