Tensão na Ucrânia aumenta e Japão e Holanda pedem para cidadãos deixarem o país

WASHINGTON- A tensão entre Rússia e Ucrânia aumentou nesta sexta-feira, 11, depois de satélites privados americanos terem detectado um aumento da presença militar russa na fronteira. O governo americano acredita que uma invasão pode ocorrer em breve, talvez antes do fim das Olimpíadas de Inverno de Pequim, que terminam no dia 20. Com isso, mais países, como o Japão e a Holanda, seguiram os Estados Unidos e pediram que seus cidadãos deixem a Ucrânia.

O governo russo endureceu sua retórica contra os esforços diplomáticos de França e Reino Unido, dizendo que as intervenções anglo-francesas mostraram “desrespeito” às reinvindicações russas.

Na noite de quinta-feira, 10, ao pedir que seus cidadãos deixem a Ucrânia durante entrevista ao canal NBC, o presidente americano, Joe Biden, disse que as coisas podem sair do controle rapidamente. O presidente americano ainda afirmou que não enviaria tropas ao país para resgatar cidadãos americanos no caso de uma invasão russa.

Biden deve realizar um telefonema nesta sexta-feira para discutir a crise com os líderes do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Polônia e Romênia, bem como os chefes da Otan e da UE. O presidente se encontrou com seus conselheiros de segurança nacional na Casa Branca durante a noite de quinta-feira, 10, de acordo com uma fonte ouvida pela Reuters.

Autoridades dos EUA acreditam que a crise pode estar chegando a um ponto crítico, com o endurecimento da retórica de Moscou - o que inclui seis navios de guerra russos chegando ao Mar Negro e mais equipamentos militares russos chegando a Belarus, disse a fonte.

"Estamos em uma janela em que uma invasão pode começar a qualquer momento e, para ser claro, isso inclui durante as Olimpíadas", disse o secretário de Estado Antony Blinken. E completou: "Simplificando, continuamos a ver sinais muito preocupantes da escalada russa, incluindo novas forças chegando à fronteira".

O chefe do Estado-Maior da Rússia, Valeri Gerasimov, e o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley, conversaram por telefone nesta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias Interfax, citando um comunicado do Ministério da Defesa russo. Eles discutiram a segurança internacional, acrescentou a agência sem dar mais detalhes.

Com o alarme dos EUA, o Japão e a Holanda também pediram que seus cidadãos deixassem a Ucrânia imediatamente. A missão diplomática holandesa seria retirada de Kiev e movida para longe da fronteira russa para Lviv, no Oeste da Ucrânia.

Moscou nega planejar invadir a Ucrânia, mas diz que pode tomar ações "técnico-militares" não especificadas, a menos que uma série de exigências sejam atendidas, incluindo promessas da Otan de nunca admitir a Ucrânia e retirar forças da Europa Oriental./ REUTERS

Aguarde mais informações