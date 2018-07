Tentativa de cessar-fogo é bem-vinda, diz Israel O presidente de Israel, Shimon Peres, disse em entrevista neste domingo que os esforços do Egito para garantir o cessar-fogo no conflito israelense com a Faixa de Gaza são bem-vindos, mas acusou o Hamas de rejeitar as propostas, informou a rede de televisão britânica SkyNews. Em entrevista, Peres disse que havia uma possibilidade de trégua no conflito.