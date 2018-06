Tentativa de inspeção nuclear no Irã falha A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e o governo do Irã falharam novamente esta semana em restabelecer uma investigação sobre a natureza do programa nuclear do país persa, que, segundo desconfiam os EUA e outros países ocidentais, teria fins militares - o que Teerã nega. O vice-diretor da AIEA, Herman Nackaerts, disse ontem depois de retornar de Teerã que os inspetores da agência foram impedidos de ter acesso a uma instalação militar que, há muito, queriam visitar. Uma nova rodada de negociações foi agendada para o dia 12. / REUTERS