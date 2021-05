Teoria sobre covid ter surgido em laboratório de Wuhan voltou por falta de evidências; leia análise

Uma nova onda de interesse reviveu a teoria de que a pandemia do novo coronavírus teve origem em um vazamento no Instituto de Virologia de Wuhan. Mais de um ano desde que um novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, a ideia de que o surto mortal poderia estar ligado a um centro de pesquisa de vírus na cidade chinesa perdurou. Não foi comprovada, mas não foi eliminada.

Embora as conversas em torno do assunto possam sugerir que há novas pistas ou provas, é a ausência persistente de qualquer evidência convincente a favor ou contra a teoria que levou a pedidos de mais investigação.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quarta-feira, 27, que a comunidade de inteligência dos EUA "não acredita que haja informações suficientes" para entender completamente a probabilidade de diferentes cenários para explicar a origem do vírus que causa o covid-19.

Pelo menos publicamente, as evidências a favor de uma ligação entre a pandemia e o Instituto de Virologia de Wuhan (WIV, na sigla em inglês) não mudaram significativamente nos últimos meses, e muitos virologistas ainda têm dúvidas persistentes de que tal ligação exista.

O que mudou claramente, no entanto, é o debate político. Mais obviamente, um novo governo dos EUA que não é tão abertamente antiChina levou alguns ex-céticos a reconsiderar as evidências existentes. E especialistas em saúde pública - a maioria dos quais nunca descartou a teoria do laboratório completamente - expressaram desapontamento com uma investigação apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que descartou uma ligação entre o laboratório de Wuhan e o surto.

A Assembleia Mundial da Saúde anual esta semana trouxe novos apelos para expandir significativamente a investigação apoiada pela OMS, que foi concluída em março. Biden anunciou na quarta-feira que estava pedindo à comunidade de inteligência dos EUA para "redobrar seus esforços" para coletar informações sobre a origem do coronavírus.

Os Estados Unidos continuariam a estreitar relações com "parceiros com ideias semelhantes em todo o mundo para pressionar a China a participar de uma investigação internacional completa, transparente e baseada em evidências", disse Biden.

Até agora, porém, não há uma evidência decisiva. É aqui que as coisas estão:

A evidência pública a favor ou contra o vazamento de laboratório está longe de ser decisiva

A teoria do vazamento em laboratório surgiu em janeiro de 2020, quando o vírus ainda estava confinado principalmente à China e matou centenas, em vez de milhões.

As ligações entre o instituto de virologia chinês e o vírus foram divulgadas em organizações de notícias de direita como o The Washington Times, enquanto o ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon questionou se havia uma ligação entre o vírus e a "pesquisa de armas biológicas" na China.

Os especialistas rapidamente descartaram a ideia de que o coronavírus foi intencionalmente desenvolvido como uma arma biológica, mas perguntas mais vagas sobre a ligação entre laboratório de Wuhan e o vírus, incluindo aquelas feitas pelo senador Tom Cotton em fevereiro de 2020, foram mais difíceis de responder.

Em abril de 2020, jornalistas incluindo David Ignatius e Josh Rogin do The Washington Post sugeriram que um vírus de morcego sendo estudado em experimentos potencialmente arriscados poderia ter escapado do laboratório.

Por exemplo, experimentos de “ganho de função” que examinam como os vírus encontrados em animais podem infectar humanos têm um objetivo nobre e são projetados para prevenir futuras pandemias. Mas Rogin relatou que as autoridades americanas levantaram preocupações sobre a segurança no instituto em 2018. “Quer a equipe esteja interagindo com morcegos na natureza ou no laboratório, eles estão rotineiramente se colocando em risco de infecção”, disse um cientista americano não identificado a uma equipe dos repórteres do Post para um relatório de 30 de abril.

A maioria das pandemias, entretanto, surgiu por uma rota mais simples: a passagem de um animal para um humano por meio de infecção “zoonótica”. Muitos virologistas ainda argumentam que esse foi o caminho mais provável para o novo coronavírus.

Mas ainda há uma escassez de evidências sobre as origens deste coronavírus. Sem a cooperação total das autoridades chinesas, as pistas surgiram principalmente em respingos e resquícios de vazamentos de inteligência ou análises complicadas do código genético.

Alguns analistas reclamaram da proveniência não comprovada de inteligência vazada, incluindo o detalhe em um relatório recente do The Wall Street Journal de que a equipe do laboratório de Wuhan pode ter ficado doente em 2019 com sintomas semelhantes aos da covid.

A investigação liderada pela OMS sobre as origens do vírus apenas despertou o interesse na teoria do vazamento de laboratório

Virologistas proeminentes, muitos dos quais hesitaram em falar publicamente antes, agora estão clamando abertamente por uma investigação mais ampla.

Dezoito cientistas proeminentes publicaram, em 14 de maio, uma carta na revista Science argumentando que "teorias de liberação acidental" permaneciam "viáveis". Entre eles estava Ralph Baric, um virologista que trabalhou com Shi Zhengli, um renomado especialista em coronavírus de morcegos, que trabalha em Wuhan, que é fundamental para muitas hipóteses de vazamento de laboratório.

O momento foi motivado pela Assembleia Mundial da Saúde desta semana e um desejo de apontar as fraquezas percebidas da investigação apoiada pela OMS.

Essa investigação viu uma equipe de 17 especialistas internacionais voar para Wuhan para visitarem eles próprios o Instituto de Virologia. O relatório apresentado apontou que um cenário "muito provável" envolvia um animal desconhecido passando o vírus para humanos.

A equipe da OMS descartou a ideia do vazamento de laboratório, classificando a possibilidade como "extremamente improvável". Na verdade, seu relatório passa muito mais tempo discutindo a teoria de que o vírus foi importado em alimentos congelados, uma ideia promovida por Pequim que tem pouco apoio internacional.

Mesmo para os céticos da teoria do vazamento, isso foi um exagero.

A atitude desdenhosa em relação à teoria do vazamento de laboratório gerou críticas de que a equipe da OMS era muito próxima dos especialistas chineses: Peter Daszak, chefe da organização sem fins lucrativos EcoHealth Alliance, havia sido colega de Shi, o especialista em coronavírus de Wuhan, por 15 anos. A equipe teve apenas três horas para visitar o laboratório.

Falando em uma entrevista coletiva em março, o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a teoria do vazamento em laboratório “requer mais investigação” e que ele estava pronto para enviar especialistas em missões adicionais.

Ainda não está claro qual é o fim do jogo

O anúncio de Biden na quarta-feira deu crédito à teoria do vazamento de laboratório: alguns democratas agora estão apoiando os pedidos de um inquérito no Congresso. O presidente estabeleceu um prazo de 90 dias para que a comunidade de inteligência “chegasse mais perto de uma conclusão definitiva” e pressionou por mais pressão internacional sobre a China.

No entanto, Biden também admitiu que a comunidade de inteligência até agora tinha apenas "confiança baixa ou moderada" em suas avaliações. Sem a cooperação chinesa, não está claro como esses órgãos seriam capazes de chegar a novas conclusões em um período de três meses.

O caminho para uma pressão internacional mais ampla pode esbarrar na China, que exerce poder de veto não apenas na Assembleia Mundial da Saúde, mas também no Conselho de Segurança da ONU. Além disso, não está claro qual padrão de evidência satisfaria os partidários de ambos os lados da divisão sobre a teoria do vazamento de laboratório, se houver.

Talvez nunca saibamos exatamente como o novo coronavírus, causador da covid-19, foi transmitido para os humanos. Os cientistas ainda não identificaram a origem da cepa de influenza que matou milhões em 1918. Embora os civetas tenham sido apontados, em poucos meses, como o hospedeiro intermediário em um surto de SARS em 2003, levou anos para confirmá-lo.

Foi só em 2017 que esse vírus foi finalmente rastreado até os morcegos. O laboratório que resolveu o mistério? Instituto de Virologia de Wuhan.