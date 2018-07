Tepco levará dias para reativar sistema de reciclagem de água radioativa

TÓQUIO - A operadora da usina nuclear de Fukushima Daiichi, Tokyo Electric Power (Tepco), demorará dias para restaurar o sistema de reciclagem de água radioativa da central, informou neste domingo, 19, a emissora pública "NHK'.

O sistema, para descontaminar mais de 110 mil toneladas de água radioativa acumuladas na usina, foi paralisado no sábado, 18. A paralisação ocorreu porque um de seus componentes atingiu o nível máximo de césio radioativo que poderia absorver.

O dispositivo precisa ser substituído e, em função do ocorrido, a Tepco deve reconsiderar o funcionamento de todo o sistema, acrescentou a "NHK".

A atual preocupação é que, se o problema não for solucionado em breve, a água radioativa possa vazar ao exterior no prazo de uma semana, segundo o canal.

Por outro lado, a Tepco planeja abrir na noite deste domingo as portas da unidade que abriga o reator 2 para liberar vapor que poderia conter partículas com baixa radioatividade, informou a agência local "Kyodo".

O objetivo é reduzir a umidade para algo ao redor de 99%, permitindo que os técnicos possam acessar o local, segundo fontes da Tepco citadas pela "Kyodo". De acordo com as informações, a operação não terá impacto no meio ambiente.

A abertura das comportas será realizada de maneira gradual em uma operação que poderá durar até oito horas, para evitar o movimento do pó que contém material tóxico.

Depois da ventilação, a Tepco injetará nitrogênio no reator para prevenir uma eventual explosão de hidrogênio e poder ajustar os equipamentos de medição.

A operadora de Fukushima Daiichi espera resfriar os reatores em janeiro de 2012 e encerrar a pior crise nuclear desde Chernobyl em 1986, alavancada pelo terremoto e tsunami que atingiram o nordeste do país em 11 de março.