Tepco prevê pagar 762 milhões de euros a japoneses desalojados

Tóquio - A operadora da usina nuclear de Fukushima, Tepco, prevê desembolsar cerca de 88 bilhões de ienes (762 milhões de euros) como compensação por danos psicológicos a cerca de 150 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas por causa da crise nuclear, informou nesta quarta-feira, 22, a agência local "Kyodo".

Esse valor busca cobrir os danos psicológicos desde o início da crise, em 11 de março, até meados de janeiro de 2012, quando a Tepco der por concluída a pior tragédia nuclear desde a de Chernobyl, em 1986.

A operadora da usina anunciou suas estimativas de compensações depois que uma comissão governamental apresentou as pautas oficiais para o pagamento de indenizações às vítimas do desastre nuclear.

Segundo esta comissão, as pessoas que tiveram que deixar suas casas temporariamente deverão receber 100 mil ienes mensais durante os seis meses posteriores a 11 de março, enquanto aqueles que estão em albergues receberão 120 mil ienes por mês.

O governo japonês aprovou na semana passada uma lei para ajudar a Tepco na hora de enfrentar as compensações, através da criação de uma entidade financiada com fundos públicos e contribuições de outras empresas elétricas, que ainda deve receber a aprovação do Parlamento.

Em abril, a Tepco já aprovou um primeiro pacote de compensações de cerca de 50 bilhões de ienes para cerca de 48 mil famílias situadas em um raio de 30 quilômetros da usina nuclear.