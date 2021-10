Terceira via é possível? Coalizão contra populista na República Checa mostra que sim

Andrew Higgins / The New York Times, O Estado de S.Paulo

ROZDROJOVICE, REPÚBLICA CHECA - Marie Malenova, uma aposentada checa em um vilarejo bem organizado e próspero na Morávia do Sul, não votava desde 1989, ano em que seu país realizou suas primeiras eleições livres após mais de quatro décadas de governo comunista. Na última sexta-feira, porém, ela decidiu votar novamente, um evento tão incomum que sua incrédula família registrou sua mudança de opinião, tirando fotos dela colocando sua cédula em uma grande caixa branca no salão da aldeia.

Ela disse que não gostava muito das pessoas em quem votou, uma coalizão de partidos de centro-direita anteriormente divididos, descrevendo-os como "um mal menor entre todos os nossos muitos ladrões". Mas eles, pelo menos, tinham uma mensagem simples e clara: podemos derrotar Andrej Babis, o populista e bilionário primeiro-ministro da República Checa. “Eu queria uma mudança”, disse Malenova, “e queria algo que pudesse vencer Babis”.

Na última década, populistas como Babis muitas vezes pareceram politicamente invencíveis, chegando ao poder na Europa Central e Oriental como parte de uma tendência global de líderes fortes que desdenham das normas democráticas. Mas, no sábado, o aparentemente invencível Babis foi derrotado porque os partidos de oposição colocaram as diferenças ideológicas de lado e se uniram para expulsar um líder que temem ter erodido a democracia do país.

Seu sucesso pode ter grandes repercussões na região e além. Na Hungria e na Polônia, onde os líderes nacionalistas danificaram as instituições democráticas e procuraram minar a União Europeia, os líderes da oposição estão se mobilizando, tentando formar frentes unificadas e expulsar os líderes populistas nas próximas eleições.

"O populismo é vencível", disse Otto Eibl, chefe do departamento de ciência política da Universidade Masaryk em Brno, capital da Morávia do Sul. "O primeiro passo para derrotar um líder populista é suprimir egos individuais e fazer concessões no interesse de trazer uma mudança."

O maior confronto pode vir na Hungria, onde o primeiro-ministro Viktor Orbán se promoveu como porta-estandarte da "democracia não liberal" na Europa, enquanto seu partido Fidesz constantemente eliminou os controles democráticos, espremendo a mídia independente e o Judiciário.

Orbán assumiu posições políticas de direita - incluindo hostilidade à imigração, à União Europeia e aos direitos LGBTs (e também provou ser adepto da adoção de políticas de bem-estar de esquerda) - que foram imitados por seus aliados na Polônia, o partido governista Lei e Justiça.

Nos últimos anos, os campeões da democracia liberal ficaram confusos em seus esforços para lutar para voltar ao poder contra os líderes nacionalistas hábeis em alimentar o medo e se apresentarem como salvadores. Diante de máquinas políticas bem lubrificadas e bem financiadas, como o partido Fidesz de Orban ou o partido de Babis, Ano, as forças da oposição ficaram notoriamente divididas - até agora.

Neste fim de semana, seis partidos húngaros terão completado uma corrida para as primárias da oposição, a primeira do tipo, para reduzir a lista de candidatos em potencial em cada distrito eleitoral a se opor ao partido de Orbán. A coalizão inclui grupos que vão de conservadores nacionalistas a esquerdistas, que discordam na maioria dos temas, mas compartilham um desejo fervoroso de derrotar Orbán.

Na Polônia, Donald Tusk, ex-primeiro-ministro e ex-presidente do Conselho Europeu, tentou reunir o principal partido da oposição e pessoas que muitas vezes não votam, e também tentou atrair o apoio de uma infinidade de outros grupos de oposição.

Os apelos pela unidade da oposição também foram evidentes na Rússia, onde as eleições parlamentares realizadas no mês passado não foram livres nem justas. Aliados do líder da oposição preso Alexei Navalni vinham tentando persuadir os eleitores a se unirem a um único candidato da oposição em cada circunscrição, gostassem ou não dele, em nome da tentativa de ganhar uma única cadeira e quebrar o controle total do presidente Vladimir Putin sobre o poder.

Não funcionou - em parte porque a maioria dos candidatos reais da oposição foi mantida fora das cédulas, mas também porque o governo de Putin pressionou as empresas a remover um aplicativo de “votação inteligente” que a oposição estava usando para coordenar sua campanha.

Como Putin, os líderes populistas europeus afirmam estar defendendo os valores cristãos tradicionais contra os liberais decadentes, mas, ao contrário de Putin, eles precisam realizar eleições reais. Até recentemente, eles eram ajudados pelo fato de que os partidos de oposição dividiam a votação, o que significa que poucos desses partidos tinham muita chance de derrotar partidos governantes altamente organizados.

Esses partidos governantes também ganharam um controle significativo sobre a mídia em seus países. Na República Checa, Babis possui uma holding de mídia com jornais, portais de internet e outros meios de comunicação. Na Hungria, Orbán colocou a televisão estatal e grande parte da mídia privada sob o controle de aliados leais ou companheiros de negócios.

Peter Kreko, diretor do Political Capital, um grupo de pesquisa em Budapeste, descreveu a Hungria como “o Estado mais capturado com o ambiente de mídia mais centralizado” da Europa. No entanto, ele disse que a nova mobilização dos partidos de oposição da Hungria pode mudar a dinâmica política lá. “Eles têm uma boa mensagem: se você lutar contra os populistas, as coisas podem ser diferentes”, disse Kreko.

Nas eleições checas, esse foi, em grande parte, o tema. Embora Babis seja visto como menos radical do que Orbán, ele alienou muitas pessoas na República Checa. Eles o veem como um valentão cuja riqueza e laços corporativos lhe deram uma quantidade excessiva de poder.

Marie Jilkova, uma candidata anti-Babis de sucesso na Morávia do Sul, de uma das duas coalizões de partidos que se uniram para se opor ao primeiro-ministro, disse que se unir para confrontar o político e sua máquina partidária "foi, para nós, a única maneira de sobreviver - não havia alternativa". Seu próprio partido, o Democrata Cristão, difere em questões como aborto e casamento gay dos partidos mais centristas em sua coalizão, então, ela disse, “concordamos que não falaríamos sobre essas coisas durante a campanha”.

Diante de um bloco unido de oponentes de centro-direita, Babis e seu partido inclinaram-se para a direita, protestando contra a imigração e a União Europeia. Ele convidou Orbán para fazer campanha com ele.

Desde que entrou na política, há quase uma década, Babis tem sido inundado com perguntas sobre seus assuntos financeiros e sobre seu conglomerado, Agrofert. Uma semana antes da eleição, documentos surgiram como parte do projeto Pandora Papers do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, mostrando como ele movimentou mais de US$ 20 milhões por meio de empresas de fachada offshore em 2009 para comprar propriedades na França.

Os especialistas discordam sobre se a divulgação teve um efeito significativo na corrida, mas as revelações claramente abalaram Babis. “Ele estava desesperado para encontrar problemas que assustassem as pessoas e as convencessem de que somente ele poderia salvá-las”, disse Jilkova em uma entrevista em Brno. “Felizmente, não funcionou.”

Nacionalmente, as coalizões de oposição conquistaram 108 dos 200 assentos no Parlamento, uma clara maioria.

Em Rozdrojovice, onde Malenova deu seu primeiro voto desde 1989, sua coalizão se beneficiou de uma alta participação e obteve 37,3% dos votos, um grande salto em relação ao que seus partidos componentes obtiveram quando concorreram separadamente há quatro anos.

Petr Jerousek, que dirige uma vinícola e é dono de um pub em Rozdrojovice, disse que seus clientes geralmente não falavam muito sobre política, mas, diante da escolha entre Babis e seus adversários, "às vezes ficavam muito entusiasmados com a discussão".

Jerousek estava em êxtase com os resultados finais no sábado. “As pessoas finalmente abriram os olhos”, disse ele. "Eles já tiveram o suficiente."

Petr Stransky, um ex-policial que agora dirige um ônibus municipal, estava desanimado. “Não gosto de desordem e gosto que as coisas sejam claras na sociedade”, disse ele, lamentando a derrota de Babis nas mãos do que ele disse ter sido uma formação injusta de partidos de oposição.

O prefeito da vila, Daniel Strasky, disse que embora quisesse ver Babis derrotado, ele não votou porque se opôs a uma aliança entre seu próprio partido, que representa prefeitos e outros dignitários locais, e os Piratas, um indisciplinado grupo popular entre os eleitores jovens.

Mas, segundo ele, o casamento eleitoral sem amor provavelmente valeu a pena porque ajudou a derrotar Babis, cujas doações a aposentados, jovens viajantes de trem e outras medidas para estourar o orçamento ofenderam a crença do prefeito na disciplina financeira.

Strasky também ficou angustiado com as medidas anti-imigração do primeiro-ministro, especialmente porque uma família do Vietnã administra a única loja de alimentos da vila. “Eu e todos os outros na vila estamos muito felizes por eles estarem aqui”, disse o prefeito. “Ninguém mais administraria aquela loja.”