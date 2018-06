Terceiro colocado em eleições no Egito pede recontagem Hamdeen Sabahi, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial do Egito, pediu neste sábado uma recontagem parcial da votação, citando violações, disse seu porta-voz Hossam Mounis. Resultados iniciais mostraram que Sabahi ficou na terceira posição por uma margem de cerca de 700 mil votos, o que o deixou de fora do segundo turno das eleições, nos dias 16 e 17 de junho, entre os dois principais candidatos, Mohammed Morsi, do partido Irmandade Muçulmana, e Ahmad Shafiq, um ex-primeiro-ministro de Hosni Mubarak.