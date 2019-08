Terceiro jornalista é assassinado no México em menos de uma semana

COATZACOALCOS, MÉXICO - Um jornalista foi assassinado na noite desta sexta-feira, 2, no estado mexicano de Veracruz, confirmaram autoridades locais. É o terceiro repórter morto em menos de uma semana.

O repórter Jorge Celestino Ruiz, do jornal El Gráfica de Xalapa, foi baleado no município de Actopan, na região central do estado, segundo o prefeito da cidade, Paulino Dominguez. "Foi um ataque de armas direto contra ele", disse o prefeito.

Uma fonte policial que pediu anonimato disse que a casa de Ruiz foi atacada com tiros em outubro passado. O comunicador apresentou uma queixa para o episódio ser investigado. Nessa ocasião, também foram disparados tiros contra o veículo do jornalista, a fim de intimidá-lo, contou a fonte, que, no entanto, não especificou as razões ou os possíveis autores dos ataques.

Colegas da área disseram que, depois da queixa, Ruiz esperava que o governo de Veracruz desse medidas de proteção a ele. O jornalista evitava assinar seus artigos para manter evitar riscos.

Terceiro caso

O assassinato de Ruiz ocorreu menos de 24 horas depois que Édgar Alberto Nava, diretor e editor do portal de notícias La Verdad de Zihuatanejo, no estado de Guerrero, foi morto em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Na quarta-feira, 31, os escritórios do jornal impresso e digital El Monitor de Parral, no estado de Chihuahua, foram atacados com bombas incendiárias. Depois do ataque, o diretor do jornal disse à imprensa mexicana que tratava-se de uma ameaça para interromper a publicação de notícias policiais.

Ataques à imprensa

Até quinta-feira, 1.º, organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) contabilizou o assassinato de oito jornalistas apenas este ano. O presidente do México, Andrés López Obrador, prometeu durante sua campanha exercer uma política mais efetiva de proteção à imprensa.

Em maio, houve uma média de dois ataques a jornalistas por dia, a maioria deles cibernéticos e supostamente atribuíveis a funcionários e ao crime organizado, disse o delegado da RSF. Cem jornalistas foram mortos no México desde 2000. O México se classifica em 2019 como o "país mais mortífero do mundo para a imprensa", segundo a RSF.

