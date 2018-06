Termina buscas por vítimas de desabamento na Letônia

Os quatro dias de operação foram interrompidos no sábado quando uma grande parte do teto do supermercado desabou, mas ninguém ficou ferido.

O primeiro-ministro Valdis Dombrovskis classificou o desabamento do supermercado de "crime sério" e disse que os culpados devem ser condenados.

Autoridades do país informaram que 40 pessoas participam da investigação que deve durar semanas. Explicações possíveis para o desastre incluem falha na planta, uso de material de baixa qualidade e corrupção. Fonte: Associated Press.