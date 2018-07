Terremoto atinge Ásia e países fazem alerta de tsunami

O Centro de Alerta de Tsunami no Pacífico, no Havaí, informou que por enquanto a ocorrência de tsunami é iminente, não ainda efetivada. O Instituto de Pesquisas Geológicas dos EUA disse que o forte terremoto teve seu ápice a 33 quilômetros no fundo do oceano e em torno de 495 quilômetros da província de Aceh, na Indonésia.

Um funcionário da Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia, que identificou-se apenas pelo primeiro nome, Said, disse que o alerta de tsunami foi lançado. As informações são da Dow Jones e Associated Press