Terremoto atinge centro de San Salvador

SAN SALVADOR - Um terremoto de magnitude 5,1 na escala Richter abalou o centro de San Salvador, capital de El Salvador, nesta segunda-feira, 10. O abalo sísmico provocou pânico na população, que deixou casas e escritórios. De acordo com uma rádio local, um grupo de pessoas ficou preso em um veículo após o deslizamento de pedras na estrada que vai de San Salvador a Santa Ana. As linhas telefônicas da cidade ficaram danificadas.

O Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais (MARN) detalhou preliminarmente que o epicentro do terremoto foi no município de Antiguo Cuscatlán, cerca de 10 km a oeste da capital, e teve uma profundidade de 4 km. O tremor faz parte de um conjunto de abalos que afeta a área metropolitana e arredores desde a noite de domingo.

Os tremores sentidos pela população com maior força do que o comum fizeram com que entidades de salvamento ficassem em vigilância para a possibilidade de danos pessoais ou materiais, que no momento estão descartados pelo Ministério.

“Pelas características dos sinais registrados, a origem dessa atividade sísmica é atribuída à ativação de falhas geológicas na zona”, um “nível mais raso do que o habitual”, informou o Ministério. As entidades governamentais se mantêm em alerta para possíveis terremotos de maior magnitude e os organismos de socorro iniciaram um rastreio para determinar os alcances dos tremores. /EFE e AFP