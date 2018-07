TÓQUIO - Um terremoto com magnitude preliminar de 5,5 atingiu a região central do Japão nesta quarta-feira, 29 (quinta-feira no horário local), informou a Agência Meteorológica do Japão.

O epicentro do tremor ocorreu em Nagano, disse a agência, acrescentando que não foi emitido alerta de tsunami.