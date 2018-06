Terremoto de 6,2 graus de magnitude abala ilha ao sul das Filipinas

MALINA – Um terremoto de 6,2 graus de magnitude abalou a Ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, nesta quinta-feira, 5. Até o momento, não há informações sobre vítimas e danos ou alerta de possível tsunami.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o tremor ocorreu a 64 km de profundidade. O órgão disse que o epicentro foi registrado na cidade de Tarragona, no sudeste da ilha.

O Serviço de Alertas de Tsunamis no Pacífico não emitiu nenhum comunicado sobre possíveis ondas gigantes na região.

As Filipinas estão localizadas sobre uma região conhecida como os Anéis de Fogo do Pacífico, uma zona com grande atividade sísmica e vulcânica, e é atingida por mais de 7 mil tremores por ano. / EFE

