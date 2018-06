Terremoto atinge Japão perto das instalações da usina nuclear de Fukushima

TÓQUIO - Um terremoto de magnitude 5,5 na escala Richter aconteceu nesta quarta-feira, 21, perto das instalações da usina nuclear de Fukushima Daiichi. Não houve relatos de danos e alerta de tsunami.

O terremoto aconteceu às 15h08 locais (4h08 de Brasília) e teve seu hipocentro registrado a cerca de 30 km de profundidade em frente ao litoral da província de Fukushima, no nordeste do país, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês).

O tremor alcançou o nível 4 na escala japonesa fechada de 7 graus, que foca mais nas áreas afetadas do que na intensidade do tremor, na região de Fukushima e Miyagi. Ele foi sentido em 17 das 47 províncias do Japão, segundo a JMA.

Até agora, a empresa proprietária da central de Fukushima Daiichi, Tokyo Electric Power (Tepco), não detectou nenhum problema na usina, disse um porta-voz da companhia.

Autoridades japonesas também não reportaram danos pessoais ou prejuízos materiais graves causados pelo terremoto.

Fukushima foi uma das regiões mais atingidas pelo forte terremoto de magnitude 9 na escala Ritcher, seguido por um tsunami, no dia 11 de março de 2011. O desastre devastou o litoral nordeste do país e deixou mais de 18 mil mortos e desaparecidos. Esta foi considerada a pior catástrofe atômica da história desde Chernobyl, em 1986. /EFE