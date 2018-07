Terremoto atinge leste do Japão mas sem causar alerta de tsunami

O epicentro do tremor foi registrado a 20 quilômetros de profundidade, na prefeitura de Yamanashi, leste de Tóquio, informou a Agência Meteorológica do Japão.

O terremoto aconteceu às 7h43 de sábado (20h43 no horário de Brasília) e também foi sentido na capital Tóquio.

Terremotos são comuns no Japão, uma das áreas mais sismicamente ativas do mundo. O país responde por cerca de 20 por cento dos terremotos de magnitude 6 ou superior do mundo.

Em 11 de março de 2011, a costa nordeste do país foi devastada por um terremoto de magnitude 9, o mais forte em toda a história do Japão, e por um violento tsunami, que provocou a pior crise nuclear do mundo em 25 anos desde Chernobyl. O desastre deixou até 23 mil mortos ou desaparecidos.

(Reportagem de Chris Gallagher)