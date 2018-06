Terremoto atinge Los Angeles, mas não causa danos

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o terremoto ocorreu por volta das 21h09 da sexta-feira (horário local), com epicentro perto de Brea, no Orange County, cerca de 32 quilômetros a sudeste do centro de Los Angeles, e profundidade de em torno de 8 quilômetros. Segundo o USGS, o tremor foi sentido de San Diego ao Ventura County.

Vidros quebrados, vazamentos de gás, rompimento de canos de água e um deslizamento de pedras foram relatados perto do epicentro, disseram autoridades locais no Twitter.

Mais de 24 tremores secundários, de magnitudes entre 2 e 3.6 foram registrados, de acordo com o USGS. Antes do terremoto, dois tremores de magnitudes 3.6 e 2.1 foram sentidos na cidade de La Habra.

Autoridades de segurança publica informaram que equipes estavam inspecionando pontes, barragens, vias férreas e outros sistemas de infraestrutura em busca de sinais de danos. Fonte: Associated Press.